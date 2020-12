Nu e loc de GELOZIE. Ele sunt GEMENELE perfecte, care impart ACELASI barbat! Cum e posibil si cum sunt tratate femeile

Anna și Lucy Decinque din Australia sunt surorile gemene care isi impartasesc fiecare detaliu din viata lor, inclusiv barbatii.

Cele doua femei de 34 de ani si-au facut un cont de Instagram comun in care se poate vedea asemanare fizica perfecta, gemenele marturisind ca recurg inclusiv la aceleasi operatii estetice de infrumusetare.

Cine s-ar fi asteptat insa ca surorile sa aiba inclusiv acelasi partener in viata privata? Ei bine, acest lucru se intampla, Anna si Lucy aflandu-se intr-o relatie cu Ben Byrne, care se considera probabil unul dintre cei mai "norocosi" barbati din lume.

"El ne trateaza in mod egal. In prima noapte cand l-am intalnit, l-am sarutat amandoua, asa ca ne-am gandit pana unde poate merge treaba asta. In trecut am avut prieteni separati, dar nu ne-am inteles cu ei. Ben ne întelege si ne acceptă pentru ceea ce suntem. Nu exista nici un fel de gelozie. El primeste dragoste la dublu, asa ca isi dubleaza atentia", a marturisit Lucy, precizand ca intentioneaza chiar sa intemeieze o familie in trei.

