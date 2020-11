Doua gemene despartite la nastere s-au regasit dupa 24 de ani! Motivul incredibil pentru care au fost separate de parinti

O poveste de viata impresionanta s-a petrecut in Indonezia, acolo unde doua surori gemene s-au cunoscut abia la varsta de 24 de ani.

Trena si Treni Mustika sunt tinerele care s-au nascut in acelasi timp, dar destinul a facut ca ele sa traiasca separat, timp de peste doua decenii. Venite pe lume in 1996, in localitatea Ambon (Maluku), cele doua gemene au avut parte de o prima parte a vietii extrem de complicata.

Pentru ca fetele au dezvoltat simptome de holera inca din primele luni, parintii au ascultat de sfatul unor "intelepti" locali, hotarand s-o lase pe Treni in grija unor vecini. "Mama era ingrijorata ca, daca una dintre noi se va imbolnavi, cealalta se va imbolnavi si ea. Si daca unul dintre gemeni moare, atunci va muri si celalalt", a fost explicatia incredibila data acum de Trena Mustika.

In alta ordine de idei, peste cativa ani, din cauza unui program guvernamental de relocare, Trena impreuna cu parintii sai au fost mutati in alta zona a tarii si, treptat, au pierdut orice urma a lui Treni. Ei bine, dupa 24 de ani, Treni si Trena s-au regasit, prin intermediul platformei de socializare TikTok.

Pentru ca habar n-avea de existenta unei surori (parintii i-au ascuns adevarul), Trena a fost absolut socata atunci cand un prieten i-a aratat un material video pe TikTok cu cineva care seamana izbitor cu ea. Intrigata de acest detaliu fiziologic, Trena a reusit sa intre in legatura cu Treni, iar cele doua gemene s-au reintalnit la finalul lunii octombrie 2020, dupa 24 de ani de la despartirea dureroasa decisa de parinti.