Nu ai mai vazut niciodata asa ceva. De ce se arunca un luptator la picioarele adversarului imediat cum incepe meciul! VIDEO

Finalizare incredibila in MMA.

Un luptator a reusit o finalizare la sol incredibila, in gala Bellator ce a avut loc in aceasta dimineata in SUA. Acesta s-a aruncat la picioarele adversarului imediat cum a inceput meciul, reusind o priza pe picior.

Aviv Gozali este numele celui care a facut facut inconjurul lumii cu meciul sau, castigat in doar 11 secunde. Israelianul a atacat picioarele adversarului, pe care l-a prins intr-un heel hook, o finalizare la sol ce pune presiune pe genunchi prin torsiune.

Gozali a reusit cea mai rapida finalizare din istoria promotiei Bellator, una dintre cele mai tari din lume alaturi de UFC. Schema acestuia se numeste "Imanari Roll", dupa japonezul Imanari care a facut celebra aceasta tehnica prin rostogolire.