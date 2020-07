Nepotul lui El Chapo, gasit mort in plina strada! Razboi intre cartelurile de droguri din Mexic: cum a fost gasit | FOTO

Nepotul lui El Chapo a fost gasit fara suflare la varsta de 45 de ani.

Enrique Homero Guzman Rocha (45 de ani) a fost gasit fara viata intr-o Toyota Corolla abandunata pe un drum din Culiacan, in nord-vestul Mexicului, miercuri, la ora 5 dimineata.

Potrivit surselor din Mexic, citate de The Sun, Guzman Rocha ar fi fost gasit la volan, iar trupul sau era plin de impuscatori in spate, extremitati si in cap, lucru care a fost descris ca o 'executie'.

Ziarul local, El Universal, relateaza ca Rocha a mai fost atacat pe strazile din centrul orasului Culiacan. Pe 3 iulie 2019, el a fost urmarit de un grup de barbati inarmati in timp ce conducea prin cartierul Pemex.

De data aceasta nu a mai putut scapa cu viata, iar trupul sau a fost identificat de rude. Pana in acest moment nu a fost dat niciun motiv oficial pentru crima, iar ancheta este in curs de desfasurare. Cel mai probabil, este vorba despre un atac al unui cartel rival. De asemenea, nicio persoana nu a fost arestata pana in prezent.

Enrique Guzman Rocha este nepotul renumitului traficant El Chapo (Joquin Guzman), care este inchins in cea mai sigura inchisoare din SUA.