NEBUNIE TOTALA in Glasgow dupa ce echipa lui Ianis Hagi a castigat campionatul! Motivul INCREDIBIL pentru care un fan a fost ARESTAT! Ce a putut sa faca

O scena greu de imaginat s-a produs in timp ce fanii lui Glasgow Rangers sarbatoreau castigarea primului titlu dupa 10 ani.

Un fan a fost filmat in timp ce se satisfacea singur din punct de vedere sexual in mijlocul multimii de suporteri care sarbatoreau in fata stadionului Ibrox Park titlul cu numarul 55 al echipei la care joaca Ianis Hagi, potrivit The Scottish Sun.

Sursa citata noteaza ca barbatul a fost retinut de politisti care vor deschide o ancheta impotriva sa.

"Suntem constienti de acest incident, iar in acest moment se desfasoara o ancheta", au spus surse din cadrul politiei din Glasgow pentru sursa citata.

Glasgow Rangers a castigat titlul cu 6 etape inainte de finalul campionatului, profitand de egalul marii rivale in deplasare cu Dundee United, scor 0-0.

Cele doua se vor intalni etapa urmatoare intr-un meci care va conta doar pentru orgolii.