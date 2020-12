N-a ajuns la priveghiul tatalui, dar si-a facut un SELFIE cu el! Locul SFANT in care s-a dus Maradona junior dupa ce s-a vindecat de Covid

Fiul lui Diego Maradona a fost vazut la celebrul loc de pelerinaj din Napoli, unde s-a pozat cu pictura murala a tatalui disparut.

Din cauza faptului ca a avut o forma destul de grava de coronavirus, Diego juniro (34 de ani) nu s-a putut deplasa in Argentina la finalul lunii noiembrie pentru a participa la funeraliile fostului mare fotbalist. "Cine mi-a ucis tatal va plati pentru asta!", a amenintat el ulterior de pe patul de pe spital, nemultumit de felul in care a fost ingrijit Maradona in ultima parte a vietii.

Zilele trecute, dupa ce s-a vindecat de Covid-19, fiul lui Diego Maradona a tras o fuga la Napoli, orasul unde tatal sau e considerat un zeu, pentru a vizita un loc cu adevarat special. Este vorba despre cartierul spaniol din apropierea stadionului "Diego Armando Maradona", unde se pot admira cateva picturi murale cu legendarul jucator, in tricoul lui Napoli. Astfel, conform martorilor citati de Corrierre dello Sport, juniorul Diego si sotia sa, Nunzia, si-au facut un selfie cu imaginea impunatoare a fostului mare fotbalist.

