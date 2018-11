Motivul incredibil pentru care temutul conducator al Ceceniei i-a daruit o masina de lux unui copil de 4 ani

Cel mai puternic copil din lume e din Cecenia, a facut peste 4.000 de flotari fara oprire si a primit o masina de lux! Doar o admira! Copilul e la gradinita.

Rahim are 5 ani si e poreclit Micul Hercule! Micutul cecen a vrut sa doboare recordul mondial la flotari si pentru asta a facut 4.100 in mai putin de doua ore si jumatate! Recordul nu i-a fost omologat!



Baiatul a fost consolat de liderul Ceceniei! Kadyrov i-a facut cadou un Mercedes, insa pustiul mai are de asteptat pana sa conduca masina.