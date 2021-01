MONSTRUL din lac nu mai e SINGUR! Teoria UIMITOARE despre CREATURA misterioasa care iese din apa

A aparut o noua teorie despre celebrul monstru din Loch Ness, lacul din Scotia unde si-a facut aparitia misteriosul animal acvatic.

Henry Bauer, profesor de chimie si de studii stiintifice la Institutul Politehnic din Virginia (SUA) a oferit declaratii interesante in presa britanica in legatura cu unul dintre cele mai mari mistere din istoria omenirii. Nimeni n-a reusit pana in prezent sa clarifice identitatea creaturii cu gatul lung care e cunoscuta mai degraba cu denumirea de monstrul din Loch Ness.

Astfel, Bauer considera ca in nici un caz nu e vorba despre un dinozaur, idee initiala care a dat nastere unei adevarate isterii in lumea stiintifica. "E greu de crezut, asta pentru ca a fost vazut extrem de rar la suprafata", sustine cercetatorul.

In schimb, Henry Bauer crede ca, de fap, monstrul din Loch Ness, ar fi o specie de broaste testoase nedescoperita inca. Mai mult, el sustine ca n-ar fi un singur exemplar in lacul respectiv, ci mai multe. "Se potriveste mai bine cu caracteristicile sale. Respira aer, dar petrec mult timp in apa adanca. Se aventureaza pe uscat si circula repede in apa", este justificarea adusa de Bauer.