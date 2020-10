SOCANT! Monstrul din Loch Ness, vazut in timpul unei excursii cu barca! Oamenii au ramas fara cuvinte: "Avea cel putin 10 metri!"

Monstrul din Loch Ness a fost observat in timpul unei excursii cu barca, iar aceasta este considerata cea mai convingatoare dovada de pana acum.

Monstrul din Loch Ness a fascinat lumea de secole, insa a fost niciodata clar daca este realitate sau doar un mit.

O ultima dovada care vine din Scotia este declarata ca fiind 'cea mai convingatoare' de pana acum.

Un grup care era in excursie cu barca pe celebrul lac din Scotia a avut parte de o surpriza uriasa in timpul calatoriei.

Imaginea sonarului a captat o creatura de peste 10 metri, la aproximativ 170 de metri adancime, iar aceasta semana foarte tare cu felul in care este descris monstrul.

"Pasagerii erau destul de entuziasmati pentru ca tocmai observasem un vultur de mare, dar apoi am vazut pe sonar ceva mai atragator. A fost chiar in mijlocul lacului, la aproximativ 170 de metri in jos. A fost mare, cel putin 10 metri. Contactul a durat 10 secunde in timp ce eram in trecere. Sunt pe lac de la 16 ani si nu am vazut niciodata asa ceva. Avem un sonar de ultima generatie pe noua barca. Nu minte! Capteaza ce este acolo. Toate punctele mai apropiate de suprafata sunt gramezi de pesti (somoni si pastravi), asa ca va ofera o idee mai buna despre dimensiunea monstrului.

Cred ca exista ceva in lac, ceva ce nimeni nu stie ce este. Fie ca este vorba despre o anghila uriasa, un sturion sau un alt tip de peste gigant, sau chiar Nessie", a declarat Ronald Mackenzie, detinatorul barcii, intr-un interviu pentru Daily Record.

Steve Feltham, un cercetator expert, a declarat ca imaginea captata de sonarul barcii lui Ronald este dovada 'cea mai convingatoare' a existentei lui Nessie.

"Este extrem de interesant. Il cunosc pe Ronald Mackenzie de 30 de ani. Este un flacau din Highland care nu cauta publicitate si se indeparteaza de fantezistele teorii Nessie. Cu siguranta cred ca Nessie este un animal. Cred ca ne apropiem de gasirea raspunsulu", a spus Steve Feltham.

De asemenea, Craig Wallace, un expert in sonare, a descris imaginea ca fiind "100% autentica".

"Este, cu siguranta, un contact fascinant si interesant si, fara indoiala, adauga o noua dezbatere despre Nessie", a spus acesta.