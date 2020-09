Monstrul din Loch Ness a fost prezentat la Bologna! VIDEOCLIPUL care a ajuns viral pe internet 

Internationalul scotian a fost dorit si de campioana Europei Bayern Munchen, insa fundasul stanga de 18 ani a ales Bologna. Avand in vedere ca este primul jucator din Marea Britanie care joaca pentru Bologna, in 111 ani de istorie, clubul i-a pregatit un videoclip special de prezentare , care a starnit rasete pe retelele de socializare.

Hickey a debutat la varsta de 16 ani pentru Hearts, fiind si cel mai tanar debutant intr-o finala de Cupa Scotiei.

???? OFFICIAL ????

They thought he was a myth, they hunted high and low, they believed he would appear. Now, he's here and he's real ????????

Our Flower of Scotland ????????????????????????????#WeAreOne pic.twitter.com/4v7OipkWQ2