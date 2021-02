Monolitii sunt istorie. Cum arata noile "ciudatenii" care apar din senin. Nimeni nu stie ce semnifica

In mijlocul desertului Mojave (SUA) a fost descoperit un obiect misterios care aduce aminte de celebrii monoliti aparuti de nicaieri in mai multe locuri ale lumii.

Suspansul oferit de monoliti pare sa se fi atenuat, de vreme ce jurnalistii de la New York Times au sustinut ca autorii acestor opere de arta pot fi gasiti pe un cont de Instagram, The Most Famous Artist, unde se poate vedea inclusiv procesul de asamblare si plasare a bucatilor mari de metal. Conform sursei citate, acest grup de artisti isi are sediul in statul american New Mexico, iar monolitii sunt vanduti in schimbul a 37.000 de euro. Pana acum s-au gasit mai multi astfel de monoliti misteriosi, inclusiv in Romania, pe un deal de langa Piatra-Neamt.

In aceeasi idee, a obiectelor misterioase, poate fi plasat si dispozitivul in forma de megafon care a fost fotografiat intr-o pustietate din Statele Unite, la doua ore de mers cu masina de primul oras. E vorba despre doua bucati de metal unite una de alta si sustinute pe niste pietre mari, dimensiunea totala a "ciudateniei" fiind de aproximativ 8 metri.

Expertii au si inceput sa-si dea cu parerea cu privire la acest obiect din desertul Mojave, multi spunand ca ar fi, de fapt, o sirena folosita intr-o zona in care lungul timpului s-au efectuat mai multe exercitii si teste militare. Altii au raspuns si au precizat ca nu e sirena, ci un megafon, legat de niste experimente "galagioase". Cert e doar faptul ca multi americani si numai vor acum sa ajunga la fata locului, devenit peste noapte un important obiectiv turistic.

