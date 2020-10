Moment incredibil! Politia a arestat cu ajutorul unei drone, un suspect de crima! Filmarea a fost facuta publica

Departamentul de Politie din Atlanta a publicat filmarea din momentul arestarii unui suspect de crima.

Unitatea de omucideri a Departamentului de Politie din Atlanta au arestat un barbat suspect in cazul mortii lui Thomas Jefferson Byrd, un actor din Statele Unite.

Filmarea realizata cu drona a fost publicata pe pagina de Facebook oficiala a Departamentului de Politie. In clip, drona intra in apartamentul suspectului dupa ce usa de ela intrare a fost deschisa cu forta. La 30 de secunde dupa ce drona inspecteaza livingul si bucataria, Antonio Demetrice Rhynes, suspectul apare din dormitor cu mainile in aer.