Mesajul INCREDIBIL postat de fiul lui Pablo Escobar, la 25 de ani de la moartea celebrului traficant

Sebastian Marroquin, fiul lui Pablo Escobar, condamna actiunile tatalui sau.

La 25 de ani de la moartea celui mai mare traficant din istorie, legenda lui Escobar continua in Columbia, acolo unde acesta este in continuare in amintirile celor din Medellin sau a turistilor atrasi de evenimentele istorice din acele vremuri.

Sebastian Marroquin, fiul lui Escobar, a ajuns la 41 de ani si si-a amintit si el de tatal sau. El a condamnat insa actiunile acestuia si a cerut ca victimele sale sa nu fie uitate.

"Iti multumesc ca mi-ai aratat calea pe care nu trebuie s-o urmez", a spus el intr-un clip video postat pe retelele de socializare.

Considerat un Robin Hood modern, Escobar e in continuare in atentia publica, iar in urma sa raman cladiri devenite adevarate locuri de pelerinaj si atractii turistice in Columbia.

"Lumea refuza sa-l uite, dar victimele sale nu ar trebui sa fie uitate. In memoria tuturor familiilor care sufera de durere imensa", a mai spus Sebastian. Acesta a fugit impreuna cu mama sa in Argentina si si-a schimbat numele dupa moartea lui Pablo Escobar.

Pablo Escobar a fost impuscat mortal de fortele armate columbiene pe 2 decembrie 1993.