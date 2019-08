Masini scoase la vanzare de ANAF in luna august: Mercedes cu 4000 lei. FOTO

ANAF scoate mai multe masini la licitiatie in luna august.

Firmele cu probleme ajung sa ramana fara bunuri, care sunt scoase la licitatie de ANAF. In cazul masinilor, ANAF are in luna august mai multe masini in toata tara.

DGRFP Ploiesti - AJFP Calarasi

- autoturism VOLKSWAGEN, motor de 1595 cmc pe benzina, culoare albastru, an fabricatie 2001, pret de pornire al licitatiei 3.498 lei

- autoturism MERCEDES BENZ E220 CDI, motor de 2151 cmc pe motorina, culoare verde, an fabricatie 1998, pret de pornire al licitatiei 4.902 lei



Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti

- Autoturism - RENAULT MEGAN SCENIC, an fabricatie 2005, culoare gri. Pretul de evaluare sau de pornire al licitatiei este de 11212 de lei.



Directia Generala Regionala a Finantelor Brasov

- Autoturism RENAULT MEGANE, fabicat in anul 2007, capacitate cilindrica 1461 cmc, pe motorina. Pretul de pornire al licitatiei este de 9517 lei.

- autoturism Mercedes Benz A 160, capacitate cilindrica 1598 cc, culoare albastru, benzina, an fabricatie 1999. Pretul de pornire al licitatiei este 4.350 lei.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Tulcea

- autoutilitara marca Toyota Hilux, anul fabricatiei 2007, culoare gri, tip combustibil motorina, capacitate cilindrica 2494 cmc, tip tractiune – spate, pret de pornire a licitatiei 28.824 lei.

