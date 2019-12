"M-ai violat, m-am simtit ca un obiect!" Moment incredibil: ce a patit o jurnalista in timpul unui LIVE | VIDEO

Moment controversat petrecut in timpul unui maraton desfasurat in orasul Savannah din statul american Georgia.

Jurnalista Alex Bozarjian a primit o palma peste fund de la un participant la maraton, chiar in timp ce transmitea in direct de la eveniment, noteaza The Independent. Jurnalista a reactionat imediat pe contul sau de Twitter si a declarat ca s-a simtit violata.

"Pentru barbatul care mi-a dat o palma peste fund in timp ce faceam live-ul din aceasta dimineata: m-ai violat, m-ai facut sa ma simt ca un obiect si m-ai facut de rusine. Nicio femeie nu ar trebui sa fie nevoita sa treaca printr-o astfel de situatie nici la locul de munca si nici in alta parte!", a fost reactia dura a lui Alex Bozarjian.

Si directorul consiliului sportiv din Savannah, Robert Wells, a reactionat imediat dupa incident: "Alex, ceea ce s-a intamplat astazi este 100% inacceptabil. Ai promisiunea mea ca il vom identifica. Acest lucru nu va fi tolerat la evenimentele noastre. Ma bucur ca avem echipamentul sportiv si fotografii care ne ajuta sa il identificam mai usor pe cel care a comis acest lucru".