Lumea interlopa, zguduita de crima produsa in puscarie acum 2 zile! Cine este asasinul si care a fost motivul

Mafiotul a fost ucis la 89 de ani.

James Bulger, poreclit Whitey, era unul dintre putinii mari mafioti ramasi in viata. Acesta era in inchisoare din 2011, dupa ce a fost prins de FBI in urma unei anchete ce a durat 16 ani, cat timp Bulger a fost fugar.

Acesta a fost incarcerat pe viata, insa acum 2 zile lucrurile au luat o alta intorsatura. Celebrul mafiot, cunoscut pentru asasinatele sale, a fost ucis in inchisoare de un asociat al Mafiei pe care candva o conducea. Bulger a fost ucis de Fotios Geas, poreclit Freddy, un asociat al Mafiei din Boston.

Freddy este in inchisoare pe viata dupa ce a ucis alti doi mafioti de rang inalt din Boston, Whitey Bulger fiind un nou nume celebru de pe lista sa. Acesta l-a asteptat pe mafiotul de 89 de ani sa fie transferat in populatia generala, ucigandu-l la doar 2 ore de la transfer.

Motivul este simplu. Bulger a fost un informator pentru FBI ani de zile, iar Freddy a avut probleme in "cariera" sa mafiota cu mai multi astfel de turnatori, asociatii sai spunand ca acesta are o problema cu cei care colaboreaza cu autoritatile.