Locul incredibil in care Pablo Escobar a ascuns milioane de dolari! Nepotul sau a dezvaluit totul

Pablo Escobar, celebrul mafiot din Columbia a lasat in urma sa averi imense ascunse in proprietatile pe care le detinea.

Nicolas Escobar, nepotul lui Pablo a vorbit cu presa din Columbia si a dezvaluit ca a gasit 18 milioane de dolari cash, ascunsi in peretele din beciul uneia dintre casele mafiotului.

Nepotul a dezvaluit ca Escobar a ascuns milioane de dolari in toate proprietatile pe care le detine in Columbia. Nicolas a mers si a gasit banii dupa ce a avut o viziune legata de locul in care acestia s-ar fi aflat.

Pablo Escobar ar fi fost al saptelea cel mai bogat om de pe planeta 'datorita' afacerilor sale, iar averea sa s-ar fi ridicat la 30 de miliarde de dolari.