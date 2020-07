Lindsey Vonn, antrenament SEXY in piscina. ZEITA partiilor de schi isi pregateste CATELUL pentru Olimpiada!

Retrasa din activitate, fosta mare schioare e in continuare intr-o forma fizica de invidiat.

Una dintre cele mai mari sportive care au existat vreodata a renuntat in 2019 la cariera profesionista, concentrandu-se pe viata personala, impreuna cu logodnicul PK Subban, un jucator de hochei in NHL. Cei doi nu locuiesc insa singuri, Lindsey Vonn avandu-l alaturi si pe Bear, un delicios catel de companie de culoare neagra.

Pe langa numeroasele trofee cucerite de-a lungul timpului in Cupa Mondiala de schi alpin, Lindsey Vonn a fost considerata mereu un sex-simbol in lumea sportului, calitatile de fotomodel aducandu-i numeroase contracte publicitare. Si in prezent, blonda de 35 de ani nu ezita sa se expuna public, cu fotografii si imagini "fierbinti" postate pe contul de Instagram.

Acum, profitand si de vremea caniculara de afara, Lindsey se bucura din plin de piscina exterioara a locuintei sale, la fel ca si "amicul" Bear. Intr-un costum de baie sexy de culoare neagra, Vonn s-a filmat in timpul unei scurte reprize de inot, iar patrupedul nu s-a dat deoparte. "Il antrenez pe Bear pentru Olimpiada, face progrese mari", a glumit Lindsey Vonn, atentionandu-l si pe celebrul Michael Phelps sa fie atent la felul in care catelusul se deplaseaza in apa.