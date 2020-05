Ce-a fost si ce-a ajuns! :) Fosta mare schioare Lindsey Vonn spala masini in bikini

Americanca Lindsey Vonn (35 de ani), una dintre cele mai performante schioare din toate timpurile, se bucura de viata dupa ce a renuntat la cariera profesionista, in februarie 2019.

Cele 82 de victorii obtinute de Vonn in cursele de Cupa Mondiala reprezinta un record incredibil in circuitul feminin, doar suedezul Ingemar Stenmark, la masculin, reusind mai multe (86), la inceputul anilor 1980.

De-a lungul timpului, Lindsey a fost in centrul atentiei nu doar prin realizarile de pe partie, ci si prin diversele pictoriale sexy realizate in revistele de profil.

Blonda, surazatoare si cu un corp impecabil, Lindsey Vonn nu s-a sfiit niciodata sa-si etaleze calitatile feminine. Asa face si in prezent, in special pe Instagram, de vreme ce iesirile in public sunt interzise din cauza pandemiei. Americanca a facut chiar haz de necaz cu ultima postare pe Instagram. In bikini, cu un furtun de apa in mana si supravegheata de cei doi catei ai sai, fosta sportiva pare sa-si pregateasca masina pentru o iesire. ”Am pornit intr-o aventura, a fost epic”, a glumit Vonn, neuitand sa precizeze, cu hashtag-ul ”stayhome”, cat de important e ca lumea sa stea in case.

Intr-o alta postare extrem de apreciata, Lindsey si logodnicul ei, hocheistul PK Subban, au incins o ”miuta” pe holurile locuintei din Los Angeles. Daca logodnicul lui Vonn a avut la indemana o crosa, Lindsey s-a inarmat cu aspiratorul și, in cele din urma, a avut castig de cauza.