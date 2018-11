Traficantul care l-a tradat pe El Chapo a murit la inchisoare. Ce a patit

Autoritatile au confirmat cauza decesului.

Seful unui cartel din Mexic, Hector Beltran Leyva, a murit duminica in inchisoare in urma unui atac de cord. Cunoscut dupa aliasul "H", Leyva a facut parte din cartelul Sinaloa alaturi de Joaquin "El Chapo" Guzman pana in 2008 cand si-a lansat propriul cartel, Beltran Leyva.

Manuel "H" Leyva a murit intr-un spital din Toluca. El a fost arestat in octombrie 2014 la un restaurant de fructe de mare din San Miguel de Allende.

Intre timp, procesul lui El Chapo continua. Adus in SUA in urma cu 22 de luni, Guzman este acuzat ca a dus peste 155 de tone de cocaina in Statele Unite pe o perioada de peste 25 de ani, riscand sa fie inchis pe viata daca va fi gasit vinovat. Avocatii lui El Chapo sustin ca acesta este tapul ispasitor al guvernului din Mexic si al Agentiei Antidrog din SUA iar adevaratul sef al cartelului Sinaloa este Ismael Zambada.