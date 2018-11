Reactia guvernului american dupa ce El Chapo a declarat in fata judecatorului ca "nu este deloc bogat"

El Chapo Guzman are o avere uluitoare.

Cel mai mare traficant de droguri din lume, El Chapo Guzman, este in plin proces in USA. Acesta este acuzat de foarte multe infractiuni, insa a pledat nevinovat la toate, in mod inexplicabil!

Mai mult, El Chapo nici nu isi recunoaste imperiul construit pe traficul de droguri! Acesta a declarat la proces ca nu este liderul cartelului Sinaloa, si ca nu este deloc o persoana bogata, asa cum incearca sa il faca procurorii americani sa para.

Guvernul a scos insa imediat actele, demonstrand ca El Chapo a castigat, timp de 20 de ani, peste 14 miliarde de dolari din traficul de droguri!!!

Averea lui El Chapo era estimata la 9 miliarde de dolari inainte ca acesta sa fie incarcerat in urma cu doi ani, insa de atunci a scazut mai mult de jumatate, dupa ce eficienta cartelului a fost redusa dramatic. Odata cu incarcerarea lui El Chapo, cartelul a ramas pe mainile fiilor sai si a mai multor locotenenti ce s-au razboit intre ei in loc sa aiba grija de afaceri.