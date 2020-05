Kylie Jenner, asa cum n-ai vazut-o niciodata! Ce a facut in fata a milioane de fani

Americanca Kylie Jenner (22 de ani), cea mai tanara miliardara in euro a lumii, si-a descoperit o noua pasiune, cu care le ”ameninta” pe cele mai bune jucatoare din circuitul WTA, inclusiv pe Simona Halep.

Intr-o perioada in care turneele de tenis lipsesc cu desavarsire, amatorii sportului alb se pot desfata in compania lui Kylie, membra celebrului clan Kardashian folosindu-se de o racheta profesionista pentru un scurt pictorial sexy postat pe contul de Instagram.

Imbracata intr-o tinuta provocatoare marca ”Chanel”, vedeta de peste Ocean a iesit la o miscare pe terenul de tenis pe care il detine in cadrul luxoasei resedinte din Los Angeles, evaluate la peste 30 de milioane de euro.

Avand in spate o suprafata de joc atipica, in doua culori, Kylie Jenner a incercat pentru putin timp sa intre in pielea unei tenismene adevarate. Nu stim cat de bine s-a descurcat si cu mingea, insa conteaza mai putin, ea dorind de fapt sa-si puna inca o data in valoare fizicul demential, de fotomodel.