Thibaut Courtois (30 ani) traversează o perioadă excepțională pe plan profesional. A cucerit titlul cu Real Madrid, cu 4 etape înainte de final, și are șanse să își treacă și trofeul UEFA Champions League în palmares, urmând să dispute finala cu Liverpool, pe 28 mai, de la 22:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Însă belgianul o duce excelent și pe plan sentimental. În urmă cu un an și-a oficializat relația cu Mishel Gerzig (25 ani), un celebru model din Israel. Iar de atunci, Courtois o susține necondiționat pe iubita sa, fiind prezent la toate defilările acesteia. La fel s-a întâmplat și săptămâna aceasta, când Mishel Gerzig a avut o prezentare de lenjerie intimă și a fost remarcata evenimentului.

Courtois și De Bruyne, relație rece din cauza unei femei

Chiar dacă sunt colegi la naționala Belgiei și s-au întâlnit de multe ori la nivel înalt, relația dintre De Bruyne și Courtois a fost tot timpul una ”rece”, mai ales în ultimii ani. Totul a pornit în 2014, când iubita lui De Bruyne de la vremea respectivă l-a înșelat pe actualul superstar al lui City chiar cu Thibaut Courtois.

Caroline Lijnen, pe numele său, a vorbit în urmă cu câțiva ani despre acel episod și spune că a fost ”amenințată” de părinții mijlocașului.

„Nu am spus nimic deoarece părinţii lui Kevin m-au ameninţat că mă dau în judecată. Am respectat înţelegerea până când a apărut cartea în care Kevin vorbeşte despre legătura mea cu Courtois. De aceea, acum pot să dezvălui că şi Kevin m-a înşelat cu cea mai bună prietenă a mea. I-am spus să aleagă, i-am mai dat o şansă, dar relaţia noastră nu a mai fost ca înainte.

Am făcut o excursie la Madrid şi acolo s-a întâmplat ceva ce nu trebuia să se întâmple vreodată. Într-o seară, Thibaut mi-a oferit ceea ce nu am primit în 3 ani cu Kevin. Am vorbit despre orice, a gătit pentru mine. Aşa că mi-am spus de ce să nu fac şi eu ca el ?”, a povestit Caroline, potrivit Daily Star.