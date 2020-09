Isi imparte viata intre fratii Balotelli! Il IUBESTE pe celebrul Super-Mario, dar va sta in casa cu anonimul Enock. Promisiunea "fierbinte" a tinerei

Indragostita de Mario Balotelli, brazilianca Dayane Mello are ocazia sa-l cunoasca mai bine pe fratele celebrului fotbalist.

Vedeta de televiziune in Italia, sud-americanca de 31 de ani a devenit cunoscuta si prin idila de 2-3 luni pe care a avut-o in urma cu cativa ani cu Super-Mario Balotelli. Fostul component al "Squadrei Azzurra" a ramas insa pentru totdeauna in inima frumoasei Dayane. "E dragostea mea eterna. Mario nu stia, dar eu pentru el am venit in Italia. Am avut o relatie pasionala, m-am indragostit pe loc de el cand l-am vazut", spunea brazilianca dupa ce a fost parasita de Balotelli.

Soarta i-a rezervat o surpriza brunetei, care se va reintalni in perioada urmatoare cu Balotelli, dar nu cu Mario, ci cu Enock, fratele mai mic al atacantului despre care s-a spus ca putea ajunge in fotbalul romanesc, la CFR Cluj. Mai precis, Dayane Mello si Enock Balotelli (27 de ani, cu 3 mai putin decat Mario) vor avea ocazia sa se cunoasca in show-ul de televiziune "Grande Fratello", un fel de Big Brother in varianta italiana. Cu aceasta ocazie, pentru a "aprinde" putin spiritele, Dayane a facut o declaratie provocatoare. "Voi alerga goala prin casa!", a spus ea, spre satisfactia lui Enock, care a recunoscut ca nu-l va deranja deloc acest aspect.