Incredibil! Tara in care cateii detecteaza persoanele infectate cu coronavirus in aeroport! Cum decurge totul 

Coronavirusul continua sa faca parte din vietile noastre, insa cu trecerea timpului specialistii au descoperit detode noi de detectare a virusului la oameni.

Aeroporturile aplica diferite metode prin care sa impiedice intrarea turistilor infectati cu coronavirus in tarile in care calatoresc. Una dintre tehnicile care a atras cel mai mult atentia recent este din Finlanda, mai exact in aerportul din Helsinki, acolo unde sunt folositi caini pentru a detecta persoanele infectate cu Covid-19.

In momentul in care pasagerii aterizeaza pe aeroportul din Helsinki, li se ia o mostra de transpiratie care este analizata de doi catei antrenatisa detecteze virusul in 7 minute, fara ca persoana sa prezinte niciun simptom. Odata confirmata existenta virusului, persoanelor li se face si testul PCR pentru confirmare. In cazul in care testul PCR iese negativ, atunci turistul isi poate continua calatoria.

Compania aeriana responsabila de asta este Finavia, care asigura ca o astfel de testare are o eficienta de 100%. Chiar si asa, Departamentul Veterinar de la Universitatea din Helsinki si alte studii au confirmat ca eficienta este de 94-95%.