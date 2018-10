Inca o lovitura pentru Cristiano Ronaldo! Irina Shayk iese si ea la atac: cum s-a comportat portughezul cu ea

Cristiano Ronaldo se afla de cateva zile intr-un urias vartej mediatic.

Ronaldo este implicat intr-un scandal imens dupa ce Kathryn Mayorga, o americanca in varsta de 34 de ani, l-a acuzat ca ar fi violat-o in 2009. Cristiano Ronaldo risca sa piarda o mare dintre contractele cu sponsorii, iar actiunile la bursa ale lui Juventus au inceput sa scada vertiginos.

Irina Shayk, fosta iubita a lui Ronaldo, iese si ea la rampa cu cateva declaratii care nu fac altceva decat sa-i creeze o imagine si mai proasta jucatorului lui Juventus.

”Acum, cand stiu adevarul, ma simt complet tradata. Am avut incredere in el si am ramas alaturi de el de fiecare data cand au aparut zvonuri conform carora ar fi fost si cu alte femei. Ma simt ca o proasta pentru ca l-am lasat sa ma insele”, le-ar fi spus Irina unor prieteni, potrivit DailyMail.

Intr-un interviu acordat publicatiei "Hola", Irina Shayk si-a continuat atacul la adresa lui Ronaldo. "Idealul meu de barbat este cinstit, credincios si un gentleman care stie cum sa se poarte cu femeile. Nu cred in barbati care ne fac nefericite, doar pentru ca sunt baieti care nu s-au maturizat. Credeam ca am gasit barbatul ideal, dar m-am inselat. Cred ca femeile se simt urate atunci cand stau alături de barbatul gresit. El ma facea sa ma simt urata si nesigura pe mine", a mai afirmat fotomodelul in varsta de 32 de ani.

Cristiano Ronaldo si Irina Shayk au format un cuplu aproape 5 ani.