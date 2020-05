Imagini ULUITOARE de la metroul din Londra! Oamenii s-au imbulzit, dupa ce Boris Johnson a permis revenirea oamenilor la lucru 

Desi anuntul premierului britanic era facut in special pentru oamenii care nu pot lucra de acasa, locuitorii capitalei s-au imbulzit la propriu la metrou, iar imaginile surprinse au devenit virale.

Dintre oamenii surprinsi pe camerele de filmat, majoritatea nu purtau masti de protectie, ceea ce este recomandat mai ales in spatiile aglomerate.

Commuters can be seen piling onto tube trains a day after Boris Johnson said those who are unable to work from home should now be "actively encouraged" to go to work from Wednesday.

More on easing the #COVID19 lockdown here: https://t.co/moOxdDFEK7 pic.twitter.com/wmwlHcd4vc