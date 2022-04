Imagini ireale! Rusoaicele milionare s-au filmat în timp ce taie genți de mii de euro în semn de protest: „Nu am nevoie de așa ceva!” 

În dimineața zilei de 24 februarie președintele de la Kremlin a ordonat ca trupele rusești să invadeze Ucraina, iar de atunci ucranenii se luptă să țină piept asalturilor. Pentru a putea sprijini Ucraina, marile puteri din lume au impus sancțiuni dure Rusiei, în încercarea de a opri războiul, iar magazinele și brand-urile de top și-au anunțat încetarea activității în țara lui Putin.

Rusoaicele milionare s-au filmat în timp ce taie genți de mii de euro!



Unul dintre marile brand-uri care și-a închis porțile în Rusia a fost Chanel, una dintre cele mai case de modă din lume. În semn de protest, rusoaicele milionare au decis să ia măsuri împotriva celor de la Chanel și s-au filmat în timp ce își tăiau gențile pe care le dețin de la renumitul brand.

Gențile Chanel sunt deja cunoscute ca fiind piese 'clasice', multe dintre ele, care nu se demodează, dar și pentru prețurile extrem de mari. Una dintre cele mai ieftine are un preț de pornire de peste 1.000 de euro.

„Trebuie să spun că dacă Chanel House nu își respectă clienții, de ce trebuie să respectăm Chanel House?”, spune una dintre influencerițe în timp ce își taie geanta Chanel.

„Nicio geanta, nici măcar un lucru din lume nu merită dragostea pe care o am pentru țara mea. Nu merită respectul pe care îl am pentru mine, sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care sprijină rusofobia. Dacă faptul că dețin o geantă Chanel înseamnă să îmi vând țara, atunci nu am nevoie de Chanel”, a declarat o alta.