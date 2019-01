Gigi WU, modelul care se catara in bikini pe munti, a murit dupa ce a cazut intr-o rapa. FOTO

Taiwaneza Gigi WU devenise faimoasa pentru imaginile pe care le posta pe Instagram.

Gigi Wu, modelul care se catara pe munti in bikini, a murit dupa ce a cazut duminica intr-o rapa din parcul national Yushan din Taiwan. Ea a apucat sa-si sune prietenii printr-un telefon cu satelit, insa autoritatile au gasit-o luni decedata.

Poreclita "Cataratoarea in bikini", Gigi Wu se afirmare pe retelele de socializare cu imaginile pe care le posta. Din cauza vremii nefavorabile, elicopterele autoritatilor au intervenit cu dificultate, iar femeia a murit. Ea apuca sa le spuna prietenilor ei ca a cazut intr-o rapa si este imobilizata. Wu avea experienta mare in cataratul de munti, cu peste 100 de piscuri inalte in ultimii 4 ani la activ.

"Folosesc echipament special pentru catarare, dar cand ajung sus ma schimb in bikini si fac cateva poze", povestea ea intr-un interviu pentru ITV.

Vezi imaginile realizate de Gigi Wu in galeria de mai jos