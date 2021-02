Gemenele sexy care impart acelasi barbat au luat o decizie uluitoare. E incredibil ce ambitie au fetele

Surorile Anna si Lucy DeCinque vor neaparat sa devina gemenele a caror asemanare fizica este dusa la perfectiune.

Australiencele de 35 de ani au facut deja furori in presa internationala dupa ce au dezvaluit ca, dupa ce mult timp au avut parteneri diferiti, s-au decis sa imparta dormitorul cu acelasi barbat, pe numele lui Ben Byrne.

Pe langa acest amanunt intim inedit, gemenele din orasul Perth au o ambitie pentru care investesc o avere. Astfel, pana in prezent au cheltuit mai mult de 200.000 de euro in operatii estetice prin care sa devina in mod oficial "cele mai identice gemene din lume".

Mai precis, femeile au apelat la tratamente faciale intense si la interventii repetate de dimensionare a sanilor, dar si la sedinte de crioterapie pentru piele. E un proces de ajustare a calitatilor fizice care il vor pune probabil in mare incurcatura pe Ben, care nu va mai putea sti cine e Anna si cine e Lucy.