Gafa anului! Sexy-jurnalista care a comis-o in direct: ”E interzis s-o faci in piscina”

Alba Sanchez e numele prezentatoarei din Spania care si-ar dori sa intre in pamant de rusine in aceste zile, in urma unei scapari lingvistice viralizate imediat in spatiul online.

Jurnalista postului La Sexta a intrat in direct pentru a le explica telespectatorilor cateva dintre masurile de relaxare propuse de guvernul iberic, iar gafa monumentala a aparut atunci cand a trebuit sa detalieze restrictiile aplicate in continuare in cazul folosirii piscinelor publice.

Asemanarea dintre cuvintele ”correr” (a alerga) si ”correrse” (a ejacula) a fost cauza pentru care Alba Sanchez s-a facut de ras in direct, in ciuda faptului ca si-a dat seama imediat de gresela, corectandu-si exprimarea nefericita. ”E interzis orice implica stropire, ejaculare...alergare, pardon!”, a fost mai exact fraza care a ajuns la urechile spaniolilor la o ora matinala.