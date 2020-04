FOTO | Un barbat a fost legitimat de jandarmi, dar a spus ca este suveran si le-a prezentat un buletin care expira in anul 3119

Autoritatile au legitimat un cetatean roman, insa au avut parte de o surpriza.

O patrula a Jandarmeriei din Bucuresti a oprit un barbat cu scopul legitimarii, dar acesta a refuzat sa coopereze in prima faza. Ulterior, barbatul a prezentat un document de identitate care expira in anul 3119, declarand ca este "suveran" si ca nu recunoaste institutiile statului roman.

Barbatul a refuzat sa prezinte informatii cu privire la identitatea sa reala, drept urmare jandarmii au solicitat un echipaj de ambulanta, care l-au condus pe acesta la Spitalul de Psihiatrie Obregia, pentru consult.

"Marti, 21 aprilie, in jurul orelor 18:30, pe raza Sectorului 4, jandarmii din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, au depistat un barbat care a incercat sa se legitimeze cu un document intitulat “ENTITATEA SUVERANA INDIVIDUALA EXEMPT”.

Documentul nu este, conform legislatiei in vigoare, prevazut ca act de identitate valabil pentru legitimare.

Persoana in cauza a refuzat în mod repetat sa dea detalii pentru stabilirea identitatii, mentionand faptul ca este suveran și că nu recunoaște institutiile statului, fiind condus la sediul sectiei de politie competent teritorial, pentru continuarea verificarilor.

Din cauza comportamentului deviant pe care-l manifesta, a fost solicitat un echipaj de ambulanta care l-a transportat pe bărbat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, pentru un consult de specialitate

Cu totii am observat ca, in aceasta perioada, vedem jandarmi in spatiul public, verificand respectarea ordonantelor militare în vigoare. Pe aceasta cale, facem apel la cetateni sa coopereze cu fortele de ordine, sa raspunda prompt solicitarilor acestora si sa inteleaga ca suntem in strada pentru siguranta tuturor", se arata in comunicatul Jandarmeriei.