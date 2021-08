Fosta gimnastă care i-a luat mințile lui Luca Reghecampf! Cu cine se iubește fiul antrenorului Universității Craiova

Din articol Asiana Peng, dată afară din lotul de gimnastică al României

Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf se iubește cu o fostă gimnastă din România.

Stabilit în Germania, Luca Reghecampf este într-o relație cu Asiana Peng, fostă gimnastă a României, care are peste 50 de medalii în palmares, informează Fanatik. Relația celor doi a început în urmă cu câteva luni, iar totul pare să decurgă perfect.

Mai mult, Asiana și fiul lui Laurențiu Reghecampf se află în vacanță, în Italia, alături de Mariana Pfiefer, prima soție a antrenorului Universității Craiova. Aceasta a postat o fotografie alături de cei doi pe contul său de Facebook.

Mama gimnastei a confirmat relația fetei sale cu Luca Reghecampf și a dezvăluit cum se simte alături de băiat.

„Da, Asiana este împreună cu Luca și este foarte, foarte fericită cu el. Eu le doresc tot binele din lume și niciodată nu o să mă amestec în viața sentimentală a fetei mele”, a spus Silvana Peng pentru Fanatik.

Tânăra a reușit să obțină numeroase medalii pentru România, iar în 2014 a participat la Campionatele Europene de la Sofia, însă în 2015 a fost exclusă din lot, ratând astfel participarea la Jocurile Olimpice din 2016. Motivul excluderii sale a fost legat de un scandal imens în care au fost implicați Mariana Bitang și Octavian Bellu, antrenorii din acea perioadă.

Asiana i-a acuzat pe cei doi de abuzuri făcute în timpul cantonamentelor și antrenamentelor. După ce fata sa a fost exclusă, Silvana Peng a reacționat cu ajutorul unei scrisori deschise către MTS, în care se plângea de condițiile de pregătire de la Izvorani.

„Cât poţi să duci? Vorbeau urât, nu vă spun, că mă revolt iarăşi. Mă tot întrebam de ce eu, o mână de fată?, şi nu eram nici cea mai slabă din echipă, ori poate că eram, nu ştiu, dar de ce nu m-au trimis acasă? N-am găsit răspunsul la modul lor de comportament… Îmi intrase în cap ideea să fug din cantonament, nu mai puteam îndura, dar îmi reveneam şi-mi spuneam că nu puteam lăsa totul baltă, dragostea pentru gimnastică învingea întotdeauna. Nu i-am spus niciodată mamei să vină să mă ia, doar la ultimul concurs, când m-au trimis în Franţa, după ce m-au anunţat că am rămas pe dinafara lotului, am sunat-o pe mama şi i-am spus că nu vreau să merg, pentru că şi atunci Adela Popa îşi bătea joc de mine şi vorbea cu subînţeles că n-o să mai fiu la lot. Eram dărâmată psihic, şi fizic, dat tot m-am comportat onorabil.

De îndată ce am ajuns la Izvorani, am înţeles că nu mai sunt stăpână pe viaţa mea, că nu mai decid eu aproape în nicio problemă, că sunt a nimănui, o gimnastă fără drepturi, doar cu obligaţii: nu mai aveam părinţi, îi vedeam foarte rar şi nu aveam voie să le spun nimic, din ceea ce se întâmpla în sala de antrenament; nu mai aveam prieteni, pentru că îmi luau telefonul, îl controlau şi n-aveam nicio altă metodă de comunicare; nu mai aveam timpul meu, în care să fac ce vreau; iar alimentaţia lipsea, uneori, cu desăvârşire – aici am aflat că poţi să şi mori de foame, aici mi-am pierdut şi cunoştinţa, din lipsa hranei şi multe dintre noi ne-am lovit şi ne-am accidentat, pentru că eram ameţite de nemâncare”, a povestit gimnasta la acea vreme pentru Ilfov Sport.

Ulterior, mama fetei i-a denunțat la DNA pe cei doi antrenori, dar și pe Federația de Gimnastică, pentru abuz în serviciu. Ca răspuns, Federația a dat-o în judecată pe Silvana Peng pentru calomnierea foștilor șefi ai Federației și celor doi antrenori, iar despăgubirile cerute se ridicau la 100 000 de euro. Cu toate astea, familia Asianei a avut câștig de cauză, după decizia instanței din 2019, anunță okmagazine.ro.