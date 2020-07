FORMULA castigatoare! MILIONARUL din sport care s-a insurat cu o stranepoata de IMPARAT. Cat de frumoasa e "bijuteria" Habsburgilor

Un fost pilot din Formula 1 a devenit in mod oficial membru al Casei Regale din Austria.

Belgianul Jerome d'Ambrosio (34 de ani) concureaza in prezent in cursele din Formula E, dar in trecut a facut parte din lumea "milionarilor" Marelui Circ. 2011 a fost anul in care D'Ambrosio si-a masurat fortele pe pista in compania marilor nume din Formula 1.

Mult mai interesanta este insa viata privata a lui Jerome, care s-a casatorit la finalul lunii iulie cu o frumoasa blonda cu "sange albastru". Eleonore von Habsburg (26 de ani) este nimeni alta decat stranepoata ultimului imparat al Austriei, Charles I, care a domnit in perioada 1916-1918, pana la abolirea monarhiei.

Cei doi indragostiti si-au unit destinele intr-un cadru exclusivist, la Monte Carlo, la cununia civila participand un numar restrans de apropiati, din cauza interdictiilor impuse de pandemie. Cununia religioasa si petrecerea de nunta vor avea loc cat de curand posibil, dupa ce restrictiile vor fi ridicate.

Revenind la Eleonore, tanara are o cariera de succes in modelling si, de asemenea, este un renumit designer de bijuterii. Ea si-a cunoscut viitorul sot in urma cu 3 ani, cu ocazia unei curse aeriene dintre Londra si Nisa.