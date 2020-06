Pe el chiar l-a lovit NOROCUL! Mostenitoarea imperiului Ecclestone si-a refacut viata cu un electrician. LUXUL in care traiesc cei doi

Petra, una dintre cele doua fiice ale miliardarului Bernie Ecclestone (fostul boss al Formulei 1), a trecut printr-un divort dureros cu un potent om de afaceri, dar acum e mai fericita ca niciodata alaturi de logodnicul Sam Palmer, un fost electrician si dealer de masini.

La numai 31 de ani, Petra Ecclestone a devenit in luna aprilie mama pentru a patra oara, nascand o fetita, acesta fiind insa doar primul copil din relatia cu actualul iubit. In trecut, frumoasa blonda a fost maritata in perioada 2011-2017 cu cu afaceristul James Stunt, cu care are alti trei copii.

Tinand cont de diferenta de venituri dintre cei doi, legatura dintre Petra Eclestone si Sam Palmer e una complet atipica. Astfel, daca Petra il mosteneste financiar pe longevivul Bernie (89 de ani), avand o avere estimata la cateva sute de milioane de euro, Sam provine dintr-o alta patura sociala. Conform presei britanice, acesta este un fost electrician care a lucrat si ca dealer de masini inainte de a intra in gratiile Petrei.

In prezent, dupa ce si-a petrecut o scurta perioada de carantina in Croatia (tara de origine a mamei sale), Petra a revenit la luxoasa redinta din Los Angeles, bineinteles alaturi de Sam Palmer. Pe contul de Instagram al acestuia din urma se poate vedea luxul in care traiesc cei doi in paradisul din LA, avandu-i in preajma si pe Tamara Ecclestone si sotul acesteia, Jay Rutland. Evident, profitand si de incalzirea vremii, fostul electrician se relaxeaza in piscine, pe ski-jet-uri, precum si pe iahtul de 20 de milioane de euro al familiei Ecclestone.