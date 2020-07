Elon Musk VINDE TOT si viseaza sa se mute pe MARTE! Si-a scos doua case la VANZARE pe niste sume ULUITOARE: "Vand tot, probabil o sa inchiriez ceva"

Elon Musk (49 de ani) vrea sa scape de doua dintre casele sale pentru ca nu le foloseseste suficient de mult.

Elon Musk este unul dintre cei mai bogati oameni de pe planeta, cu o valoare neta estimata de aproximativ 69 de miliarde de dolari.

Fondatorul unor companii de succes ca PayPal, Tesla si SpaceX, Elon se gandeste sa devina un om 'fara adapost'.

El a scos recent doua dintre vilele sale de lux la vanzare, spunand ca 'vinde aproape taote bunurile fizice pe care le are si nu va mai detine nicio casa'. Pe una dintre case cere 30 de milioane de dolari, in timp ce alta este estimata la 'doar' 9.5 milioane de dolari.

El a adaugat ca isi va dedica viata 'plantei Marte si Pamantului' si a spus ca nu are nevoie de bunuri.

"Cred ca o sa inchiriem un loc undeva. Am doar aceste case, dar nimeni nu le foloseste", a spus intr-un interviu pentru New York Times.

"Le folosesc rar. In zona golfului, din 2002 pana in 2017 nu am detinut nicio casa si am fost acolo cate jumatate de saptamana. Am dormit ori la fabrica, ori in dormitorul unui prieten, fie pe o canapea, fie intr-un hotel. Am facut asta timp de 15 ani", a mai spus Musk.

Miliardarul se concentreaza in prezent pe construirea unui 'oras care sa se auto-sustina' pe planeta Marte, despre care spune ca va necesita 1000 de lansari de nave spatiale pe an. El prezice ca habitatul de pe Marte, care va fi protejat de o imensa cupola antiradiatie, va avea 'propria atmosfera si va fi foarte distracitv'.

Musk se teme sa nu moara inainte ca Marte sa fie colonizata de oameni: "Mi-as dori sa fiu prin preajma sa ma pot bucura de gramada de nave care aterizeaza pe Marte", a mai spus miliardarul.