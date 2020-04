Satelitii lui Elon Musk au fost vizibili pe cerul Romaniei! Ce rol au si care este planul miliardarului 

Numerosi sateliti Starlink, apartinand proiectului SpaceX, au fost vazuti pe cerul tarii noaptea trecuta.

Cine a stat treaz noaptea trecuta, s-a putu bucura de un spectacol nemaivazut. O multime de sateliti Starlink au brazdat cerul Romaniei, spre nedumerirea multora si spre amuzamentul altora.

Satelitii de mici dimensiuni ai lui Elon Musk au fost vizibili in Bucuresti, Cluj sau pe litoral, dupa ce la inceputul saptamanii au putut fi observati si in Europa de Vest.

Dispozitivele au rolul de a imbunatati calitatea internetului la nivel global, Elon Musk dorind sa realizeze o retea de internet wireless, la viteze mari, pentru intreaga populatie a lumii. Satelitii cantaresc 200 de kilograme, sunt echipati cu un panou solar si sunt operati de SpaceX, proiect lansat de Musk. Acestia vor orbita la 500 de km de Pamant.

Lansarea serviciului ar putea avea loc in 2021, in prezent cei 422 de sateliti aflandu-se in faza de testare.