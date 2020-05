Elon Musk, NEVOIT sa schimbe numele copilului din X Æ A-12! Legislatia din California ii da batai de cap: ce nume va primi

Elon Musk si Grimes au devenit parinti de curand, insa autoritatile din California nu le-a permis sa isi numeasca copilul dupa bunul plac.

Grimes a dezvaluit ca ea si Elon Musk au fost nevoiti sa schimbe numele oficial al fiului lor nou-nascut.

Cantareata canadiana, in varsta de 32 de ani, le-a explicat fanilor pe Instagram ca numele fiului ei va fi schimbat din X Æ A-12, pronuntat 'Ex Ash A12', in X Æ A-Xii.

Decizia a fost luata din cauza legislatiei californiene, care nu interzice numerele arabe in numele oamenilor, anunta Daily Star.

Fanii lui Grimes s-au aratat incantati de noul nume al copilului:

"Arata mai bine", "Frumos! Ati eliminat doar numerele pentru a va incadra in legea din California", au fost cateva din reactiile acestora.