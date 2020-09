Ele sunt SURORILE 4x4! Australiencele care renunta la placa de SURF pentru a face "valuri" in filmele pentru adulti

Asemanate la Antipozi cu clanul Kardashian din SUA, surorile Coffey trec una dupa alta in industria productiilor necenzurate.

Ellie-Jean (25 de ani) si Holly-Daze (22 de ani), cele mai mari dintre cele patru surori Coffey, au avut un talent deosebit pentru surfing, remarcandu-se in competiile majore disputate in Australia. In vara acestui an, Ellie-Jean a luat insa o decizie total neasteptata, lansandu-si un site cu continut erotic contra-cost, "Ellie Unlocked".

Probabil influentata de succesul financiar al surorii sale, Holly-Daze a facut si ea acest "transfer" la finalul saptamanii trecute, anuntandu-si fanii ca poate fi urmarita nu doar pe placa de surf, ci si in intimitate.

Bonnie-Lou (19 ani) si Ruby-Lee (20 de ani) sunt celelalte surori Coffey care cocheteaza si ele cu surfing-ul, nefiind exclus ca in perioada urmatoare sa fie tentate la randul lor de o cariera in pornografie.

Interesant e faptul ca deschizatoarea de drumuri, Ellie-Jean a luat aceasta hotarare dupa o depresie indelungata cauzata de despartirea de iubit. "In iulie 2019 intreaga mea existenta s-a spart in milioane de bucati si nu credeam ca voi putea sa-mi revin", spunea ea la vremea respectiva.