Cele mai faimoase surori din lume au crescut intr-un conac IMPRESIONANT! Cum arata vila de LUX a familiei Hadid: include o crama cu 5.000 de sticle de vin!

Familia Hadid este cea mai cunoscuta in lumea modeling-ului, gratie fratilor Bella, Gigi si Anwar.

Putina lume stie, insa, povestea familiei Hadid si ce avere impresionanta a reusit sa stranga tatal celebrelor Bella si Gigi.

Mohamed este om de afaceri in America, unde a reusit sa-si construiasca un imperiu imobiliar dupa ce a fugit din Palestina sfasiata de razboi. Barbatul, care are o avere estimata la 310 milioane de lire, si-a crescut copiii intr-un conac in valoare de 65 de milioane de lire.

Vila impresionanta se intinde pe o suprafata de 10.000 de metri patrati, include o camera de zi in stil parizian, o sala de mese imensa, cu candelabre de cristal si un dormitor principal care are 1.500 de metri patrati.

La primul etaj al vilei mai sunt inca 6 dormitoare si 14 bai, iar conacul se remarca printr-un subsol in care se gasesc o sala de cinema cu canapele de plus si stalpi decorati cu frunze de aur, o sala de bal, o sala de lectura si o crama unde se gasesc 5.000 de sticle de vin de colectie.

Spatiul preferat al tatalui celor doua fotomodele era camera subterana in stil marocan, decorata cu perne de matase si lumanari, cu o baie turceasca si un perete glisant care se deschidea pentru a dezvalui un dormitor secret izolat fonic.

In prezent, familia Hadid locuieste intr-o casuta mai "modesta", estimata la 3,5 milioane de lire, insa omul de afaceri construieste un conac cu 15 dormitoare si 22 de bai in Bel Air, in apropiere de locuinta de lux inchiriata de printul Harry si Meghan Markle atunci cand s-au mutat in Los Angeles.