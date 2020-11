El e cel mai norocos om din lume. S-a trezit cu MILIONUL DE EURO picat din cer. Bucata de PIATRA i-a schimbat viata

Un indonezian de 33 de ani s-a trezit in propria locuinta cu un meteorit cat o minge de fotbal care i-a adus o gramada de bani.

Poveste lui Josua Hutagalung e una fascinanta, care ne arata ca norocul in viata ne poate lovi oricand, la orice colt. N-a lipsit mult ca Josua sa fie lovit chiar la propriu de o bucata de piatra cazuta din cer, care in cele din urma s-a dovedit a fi un fragment al unui corp cosmic de o valoare inestimabila pentru cercetatori.

"Lucram la un sicriu pe strada, in fata casei, cand am auzit un zgomot care mi-a facut peretii sa tremure. Era ca si cum un copac ar fi cazut peste noi", a declarat indonezianul despre momentul care i-a schimbat viata. "Bucata de piatra era prea fierbinte pentru a pune mana pe ea, asa ca sotia mi-a adus o sapa si am bagat-o in casa", si-a continuat Josua relatarea incredibila.

Luand legatura cu un specialist in domeniu, asiaticul si-a dat seama peste ce noroc a dat, roca despre care se crede ca dateaza din urma cu 4,5 miliarde de ani fiind estimata la peste 1 milion de euro. Josua Hutagalung a precizat si ce va face cu banii. In primul rand va construi o biserica in localitatea natala, dupa care va incerca sa-si indeplineasca visul de a avea o fetita, el fiind deja tatal a 3 baieti.

