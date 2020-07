E URIAS! Are 1.7 metri si a TERIFIAT retelele de socializare! TOATA LUMEA spune ca nu exista, dar a fost surprins intr-o tara: "Despre asta vorbeam"

Liliacul a fost surprins in Filipine si are o anvergura a aripii de 1.7 metri. Dimensiunea 'monstrului' a ingrozit pe toata lumea dupa ce o fotografie a ajuns pe retelele de socializare.

Peste 300.000 de aprecieri a strans o postare de pe Twitter in care liliacul este surprins.

Utlilizatorul a tinut sa mentioneze ca in Filipine se gasesc astfel de exemplare de lilieci:

"Va amintiti cand v-am povestit despre Filipine ca are lilieci de dimensiuni umane? Da, despre asta vorbeam.

In ciuda dimensiunilor mari, acesti lilieci sunt vegetarieni si consuma in principal fructe", a scris utilizatorul care a postat poza.

In ciuda faptului ca liliacul nu se hraneste cu sange, asa cum o fac vampirii in filme, cei care au vazut poza au fost ingroziti: "Sfanta mama, este de marimea unui barbat!", a scris un internaut.

Altul a spus ca daca va vedea un asemenea liliac pe viu 'o sa paraseasca tara'.

Photo of huge bat with 'human-size' wingspan is giving people nightmareshttps://t.co/jWJp9ZUDQ8 pic.twitter.com/7QDNUmXgWC