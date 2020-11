Droguri in SARMALE! O batranica de 82 de ani a introdus stupefiantele in foi de vita si le-a trimis intr-un penitenciar din Romania! Caz incredibil

O femeie in varsta de 82 de ani a fost complice la introducerea undei cantitati de droguri in penitenciarul din Drobeta Turnu Severin.

Batrana a fost de mai multe ori in vizita la nepotul ei din inchisoare pentru a-i duce sarmale, insa nu orice fel de sarmale. Preparatul avea in interiu canabis ascuns!

In cele din urma batrana a fost prinsa si data pe mana justitiei, anunta jurnalul Olteniei.

Tribunalul Mehedinti a condamnato pe Mladen Elena, fosta Toma Elena, la 2 ani de inchisoare cu executare.

Cu toate acestea, femeia nu se afla in acest moment in inchisoare! In timpul procesului, ea s-a casatori si s-a stabilit in Campbelltown, Australia.

Potrivit sursei citate, ea este cautata prin Interpol de autoritatile din Romania. Condamnarea a fost facuta in 2019, intr-un dosar deschis inca din anul 2014.

In urma perchezitiilor facute, politistii au gasit in locuinta femeii aproximativ 2 kilograme de canabis.