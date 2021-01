DRAMA barbatului care a facut INCONJURUL LUMII pentru a-si cunoaste iubita. Motivul pentru care a plecat IMEDIAT inapoi

O poveste de dragoste la distanta s-a incheiat brusc in momentul in care cei doi parteneri s-au cunoscut fizic.

Rosanna Wilson e femeia care s-a aflat in culmea fericirii la finalul anului trecut, dupa ce a reusit sa-si convinga iubitul virtual, pe Andrew Monck, sa se mute cu ea, in Marea Britanie. Barbatul a facut un efort considerabil, tinand cont de faptul ca locuia tocmai in Sydney (Australia), la peste 10.000 de kilometri distanta.

Partea tragica a povestii a venit dupa numai trei saptamani in care cei doi au fost nevoiti sa stea unul langa altul, ca o familie, cu atat mai mult cu cat carantina din Marea Britanie s-a intetit din ce in ce mai tare, iar iesirile din casa erau rare. "Din suflete pereche ne-am transformat in colegi de celula", a dezvaluit cu lacrimi in ochi Rosanna dupa ce a admis ca relatia cu Andrew n-avea cum sa mearga in continuare.

Astfel, chiar in saptamana Craciunului, australianul de 33 de ani a decis ca e cazul sa se intoarca in tara sa de origine, parcurgand astfel inca 10.000 de kilometri, distanta totala dus-intors fiind indeajuns pentru a face inconjurul lumii.

"A fost hotararea lui. Aveam varianta de a relua relatia la distanta, dar firul era deja rupt", a spus tanara vloggerita de 32 de ani pe retelele de socializare. Ea a tinut neaparat sa transforme amaraciunea personala intr-un sfat de precautie pentru toti cei care se afla in situatii similare, de a dezvolta relatii online.

