"DOCTORUL" Valentino Rossi va trece pe PASTILE! Iubita sa fotomodel a fost o INCANTARE la Festivalul de Film de la Venetia

Cel mai de succes pilot de motociclism viteza din toate timpurile o are alaturi in viata privata pe frumoasa Francesca Sofia Novello.

Intr-o perioada in care se reface, fizic si psihic, dupa un accident survenit pe pista care se putea incheia cu o tragedie, "Il Dottore" Valentino Rossi isi linge "ranile" in compania logodnicei sale, femeia cu care se va aseza in curand la casa lui.

Cea care a reusit in cele din urma sa-l ”imblanzeasca” pe rebelul Rossi a intrat in viata acestuia in 2016, cunoscandu-se chiar pe pista celebrului circuit de la Monza. In timp ce Valentino se pregatea de startul intr-o noua cursa, Francesca era una dintre frumusetile aduse in preajma pilotilor pentru a le tine umbrelele de protectie.

In aceste zile, Francesca a fost invitata sa defileze pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Venetia, un eveniment care se desfasoara in conditii atipice, de pandemie. Iubita lui Valentino Rossi a fost una dintre aparitiile feminine de exceptie, in special cu rochia neagra si decolatata care i-a pus in evidenta calitatile sexy.