Nu de puține ori sportiva a primit recomandări de la fanii săi să-și creeze un cont pe platforma OnlyFans, unde cei interesați își pot achiziționa un abonament în schimbul căruia primesc poze și clipuri în exclusivitate.

Fanii însă au primit o lovitură din partea celei mai sexy luptătoare din România. Aceasta a anunțat că nu intenționează să-și facă cont pe platforma menționată mai sus.

Vestea i-a dat lumea peste cap și luptătorului Sean O'Malley, care i-a transmis româncei printr-un comentariu că și-ar face abonament. „Eu aș cumpăra”, a comentat luptătorul MMA la postarea Dianei Belbiță.

„Nu e OnlyFans aici! Şi nu am intenţia de a-mi crea un cont OnlyFans. Aşa că opriţi-vă să îmi scrieţi despre asta”, a transmis Diana Belbiţă pe X.

No OnlyFans here‼ And I have no intention to create an OnlyFans account. So stop DMing me about it