Dezvaluirea incredibila a celei mai cautate actrite din filmele pentru adulti! De la ce varsta visa la meseria care i-a marcat cariera si ce a determinat-o sa faca asta

Lana Rhoades este in continuare una dintre cele mai cautate actrite din filme pentru adulti, in ciuda faptului ca s-a retras din industrie.

Lana Rhoades a dezvaluit in podcastul 'Call Her Daddy' ca visa sa ajunga o vedeta a filmelor pentru adulti inca de la 12 ani.

Ajunsa la 24 de ani, Lana i-a facut mai multe dezvaluiri lui Alex Cooper, gazda podcastului la care a fost invitata.

Pe numele ei real, Amara Maple, Lana s-a nascut intr-un mediu rural din McHenry, Illinois, si a avut o copilarie dificila.

In incercarea de a-si face un trai de viata mai bun, ea a aspirat inca de copil sa fie la fel de mare ca vedetele din revistele Playboy.

"Stiam ca voi fi o vedeta porno de la varsta de 12 sau 13 ani. Nici macar nu ma uitam la porno, dar stiam asta.

Am avut o viata grea acasa... era foarte haotic totul. Asta a fost evadarea mea si mi-a dat speranta pentru viitor. Am crezut ca as putea face asta cand voi fi mare. Viata lor parea atat de uimitoare si am vrut aceasta atentie de la o varsta frageda", a dezvaluit Lana.

Tanara de 24 de ani s-a retras din industria pentru adulti si marturiseste ca asteptarile nu i-au fost indeplinite:

"Mi-am dat seama ca nu era atat de plin de farmec pe cat arata. Nu mi-am dat seama ce ar trebui sa fac atunci cand am vazut asta. Sincer, cand am intrat prima data in porno, chiar cu o zi inainte sa fiu pe punctul de a filma prima mea scena, nu m-am gandit ca sunt pe punctul de a face sex cu cineva. Esti tanar si naiv", a mai spus Lana.