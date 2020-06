Dezvaluire HOT! O regina a filmelor porno arunca bomba: "Sunt actori care o dau in bara!"

Apolonia Lapiedra (28 de ani), una dintre cele mai admirate actrite porno din ultimii ani, a facut dezvaluiri incendiare despre unele lucruri nestiute care se petrec pe platourile de filmare ale productiilor XXX.

Iberica a decis la inceputul acestui an sa se retraga din cariera de actrita si sa se concentreze pe partea de regie. Ea intrase de curand in aceasta lume a filmelor pentru adulti, mai exact in 2015, dupa ce si-a inceput relatia sentimentala cu producatorul Ramiro Lapiedra.

Acum, la cateva luni distanta, Apolonia a oferit un interviu in cotidianul "El Mundo", ocazie cu care a facut cateva marturisiri interesante. Astfel, provocata sa discute despre felul in care se simt femeile in asemenea filme, Lapiedra si-a adus aminte de un episod neplacut cu unul dintre partenerii sai de scena.

"Ca in toate domeniile, exista mereu oameni care o dau in bara. Care exagereaza cu sexul dur in anumite momente. Am avut si eu o experienta de acest gen, intr-o zi in care am filmat fara Ramiro pe post de bodyguard. A fost ceva foarte dur, care nu mi-a placut deloc. Era un actor foarte cunoscut. Dar am stiut sa ma ridic in picioare si sa pun lucrurile la punct", a declarat frumoasa actrita din Spania.