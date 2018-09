"De la teroare pura, la fericire absoluta!" VIDEO | Gestul nebun facut de Will Smith: "A fost ca o confruntare cu moartea!"

Vedeta de la Hollywood a implinit 50 de ani si ales sa sara dintr-un elicopter deasuprea Marelui Canion. Actorul a facut saltul dintr-un elicopter ce survola Marele Canion legat cu o coarda de bungee jumping.

"A fost una dintre cele mai frumoase experiente din viata mea. Am trecut in cateva clipe de la teroare pura, la fericire absoluta. Tatal meu a decedat acum un an, iar ce am facut acum a fost un fel de confruntare cu moartea care iti ofera mai multa libertate in viata", a declarat Smith.

Cascadoria lui Will Smith a fost filmata si transmisa pe un canal de YouTube sponsorizat, iar banii stransi vor fi donati pentru o cauza caritabila.

Will Smith's celebrated his 50th birthday with a daring stunt.

Watch as the star bungee jumps from a helicopter near the Grand Canyon.

