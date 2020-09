"Daca nu ma placi, PA!" SORA brazilianului Neymar INCINGE plajele din Mykonos. Poze in BIKINI incredibil de sexy

In timp ce starul lui PSG e bolnav de coronavirus, sora sa Rafaella face furori in insula greceasca Mykonos.

Cel putin un membru al familiei lui Neymar o duce bine in aceste zile, in conditiile in care celebrul fotbalist e in perioada de carantina dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Rafaella Santos, sora de 24 de ani a sud-americanului, a postat pe contul de Instagram o serie de fotografii ravasitoare din vacanta pe care si-o petrece in Grecia.

In bikini, Rafaella si-a expus inca o data formele proeminente, de brazilianca, starnind o adevarata "furtuna" in mediul online. "Daca nu ma placi, pa!" e mesajul pe care rebela Rafaella il foloseste ca motto pe Instagram si care se potriveste perfect cu aceste imagini fierbinti.

Sora lui Neymar si-a ascuns fata dupa ochelarii de soare in majoritatea pozelor, insa a lasat sa se vada seria impresionanta de tatuaje pe care le are pe corp. De altfel, unul dintre tatuaje e dedicat lui Neymar, jucatorul lui PSG avand la randul lui un asemenea tatuaj cu numele Rafaellei. Relatia dintre cei doi frati e una extrem de apropiata, cunoscandu-se faptul ca Neymar nu rateaza nici o ocazie de a-si vizita sora in Brazilia natala.

Din pacate pentru ea, Rafella nu e implicata in acest moment in nici o relatie sentimentala, ea despartindu-se recent de un fotbalist de la flamengo, Gabriel Barbosa.